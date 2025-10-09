Παπαστεφάνου – Κωστάλας: Μία φιλία 60 χρόνων – Δείτε πως είναι σήμερα - Real.gr

Ο Γιώργος Παπαστεφάνου και ο Αλέξης Κωστάλας, δύο από τις κορυφαίες προσωπικότητες της και ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, εκτός από συνάδελφοι είναι και πολύ καλοί φίλοι. Για την ακρίβεια η φιλία τους μετρά 60 χρόνια. Με αφορμή την τελευταία τους συνάντηση ο Γιώργος

Παπαστεφάνου έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr