«Παρά Πέντε»: Οι ευχές και το «ευχαριστώ» του Γιώργου Καπουτζίδη με μία φωτογραφία από το reunion  - Real.gr

«Παρά Πέντε»: Οι ευχές και το «ευχαριστώ» του Γιώργου Καπουτζίδη με μία φωτογραφία από το reunion 

18:55, 25/12/2025
Ο Γιώργος Καπουτζίδης ευχήθηκε για τα Χριστούγεννα αναρτώντας μία ομαδική φωτογραφία από το επετειακό επεισόδιο «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά».

Με μια ομαδική φωτογραφία από το Reunion της σειράς «Στο Παρά Πέντε», θέλησε να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ειδικότερα, αγαπημένος σεναριογράφος και ηθοποιός, δημοσίευσε στους λογαριασμούς του στα social media μια φωτογραφία που τραβήχτηκε μετά το τέλος του επετειακού επεισοδίου «20 χρόνια μετά».

Στο εν λόγω καρέ, οι συντελεστές της σειράς και οι guests του Reunion, βρίσκονται στο πλατό και χειροκροτούν, ενώ άλλοι σηκώνουν ψηλά τα χέρια.

«Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά! Σας ευχαριστούμε όλους!» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Δείτε την ανάρτηση του Γιώργου Καπουτζίδη: 

 

 

 

 

