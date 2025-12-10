Παραμυθένιος γάμος στην Πόλη σε ρυθμούς Φουρέιρα - Real.gr

Στην Κωνσταντινούπολη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο έλαβε χώρα ο γάμος της κόρης του Mr. Illy, Ιλιας Ιωσηφίδου με τον Φοίβο Κεντιστό, γόνο βιομηχανικής οικογένειας. Ηταν ένας από τους γάμους της χρονιάς γεμάτος από λαμπερούς καλεσμένους και εκπλήξεις, δίπλα στον Βόσπορο.

της Νίκης Κώτσου

Λίγο πριν υποδεχθούμε το 2026, οι οικογένειες, Ιωσηφίδου και Κεντιστού, αποφάσισαν να παντρέψουν τα παιδιά τους στην Κωνσταντινούπολη, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η Ιλια Ιωσηφίδη και ο Φοίβος Κεντιστός, ύστερα από επτά χρόνια σχέσης αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους και να δημιουργήσουν οικογένεια.

Το pre-wedding party πραγματοποιήθηκε σε ξέφρενους ρυθμούς, στον Βόσπορο, με άρωμα ανατολής όχι μόνο από άποψη διακόσμησης αλλά και εδεσμάτων, μέσα σε πολυτελή θαλαμηγό, δεμένη μπροστά από το θρυλικό Giragan Palace, όπου οι προσκεκλημένοι τιμούσαν φυσικά τον freddo espresso!

Οι γονείς της νύφης Γιάννης Ιωσηφίδης και Νιόβη Καλλέργη της Kafea Terra και Κεντιστού επεφύλασσαν πολλές εκπλήξεις για τους 200-300 προσκεκλημένους, για τους οποίους φρόντισαν τα πάντα. Το κερασάκι φυσικά στην τούρτα ήταν η Ελένη Φουρέιρα, η οποία έδωσε ρεσιτάλ ως περφόρμερ και φυσικά ευχήθηκε στο ζευγάρι και τις οικογένειές τους με τον δικό της τρόπο. Αφιερώνοντας τραγούδια δικά της και όχι μόνο!

Η νύφη, Ιλια Ιωσηφίδου φόρεσε ένα πανάκριβο νυφικό γεμάτο Swarovski, το οποίο ήταν γνωστού οίκου haute couture, ενώ ο γαμπρός, Φοίβος Κεντιστός, ένα πανάκριβο κλασικό μαύρο σμόκιν διακοσμημένο στο πέτο μ ένα αληθινό κόκκινο τριαντάφυλλο, ασορτί με την ανθοδέσμη της Ιλιας, η οποία αποτελούνταν μόνο από κατακόκκινα τριαντάφυλλα. Οι μπομπονιέρες ήταν ένας πολυτελές διακοσμητικό σκεύος, ενώ το event και όλη τη διοργάνωση, επιμελήθηκε η πασίγνωστή εταιρεία DeplanV.

Μετά το Ιερό Μυστήριο, στο οποίο κουμπάρος ήταν φίλος του ζευγαριού, οι καλεσμένοι μεταφέρθηκαν με βαν πίσω στο ξενοδοχείο, στην αίθουσα, η οποία ήταν διακοσμημένη σαν παραμύθι. Με ολόλευκο φόντο και χορεύτριες – αγγέλους, στην υποδοχή, με καθρέφτες στο δάπεδο, λευκά λουλούδια, στρας και πέρλες. Εκεί έκανε εντυπωσιακή είσοδο το ζευγάρι, με τις μουσικές επιλογές του DJ Harris Panou. Στην αίθουσα αυτή το ζευγάρι έκοψε την τούρτα και χόρεψε τον χορό του, ενώ απόλαυσαν το κυρίως γεύμα τους οι προσκεκλημένοι επιλέγοντας κρέας ή ψάρι.

Λίγο αργότερα όλοι μεταφέρθηκαν σε διπλανή αίθουσα, προκειμένου να ξεφαντώσουν με τη μουσική του DJ, αλλά κυρίως με τα τραγούδια της Ελένης Φουρέιρα, η οποία τα έδωσε όλα!

Οσο για τους καλεσμένους; Ηταν πάρα πολλοί, μεταξύ των οποίων, οι υπέρλαμπρες Μπίλλη Τζώρτζη, που κρατάει το τιμόνι της Jaguar στην Ελλάδα, Βάσω Τσίντζου, χειρουργός οδοντίατρος, Σίσσυ Παπαγεωργίου, συμβολαιογράφος, φυσικά συγγενείς και φίλοι των οικογενειών.