Paris Hilton: Φρενίτιδα φημών για την οικονομική της κατάσταση μετά το τεράστιο στεγαστικό δάνειο - Real.gr

Η Paris Hilton προκάλεσε εικασίες σχετικά με τα οικονομικά της μετά τη λήψη ενός τεράστιου δανείου ύψους 44 εκατ. δολαρίων για την πρόσφατα αγορασμένη έπαυλή της στο Μπέβερλι Χιλς, περισσότερο από έναν μήνα αφού έκλεισε τη συμφωνία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Αλλά αυτό που κανείς δεν γνωρίζει είναι αν η κληρονόμος ξενοδοχειακής αυτοκρατορίας έχει εξαντλήσει τα μετρητά της ή απλώς παίζει ένα έξυπνο οικονομικό παιχνίδι. Η πρώην σταρ του Simple Life αγόρασε την πολυτελή έπαυλη στιλ γαλλικού κάστρου μόλις λίγους μήνες πριν, από τον ισχυρό του Χόλιγουντ, Mark Wahlberg, για 63 εκατ. δολάρια, δηλαδή 5 εκατομμύρια κάτω από την αρχική τιμή ζητούμενης πώλησης.

