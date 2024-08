Η Paula Abdul αποκαλύπτει τα μυστικά διατροφής και γυμναστικής πίσω από την εκπληκτική σιλουέτα της.

Στα 62 της χρόνια, η διάσημη τραγουδίστρια και χορογράφος εξακολουθεί να διατηρεί άριστη φυσική κατάσταση, εντυπωσιάζοντας τα πλήθη ανοίγοντας τις συναυλίες των New Kids On The Block, που κάνουν περιοδεία αυτό το καλοκαίρι.