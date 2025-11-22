Παυλίνα Βουλγαράκη: Podcast μέχρι... δακρύων! - Real.gr

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν βρεθεί για πρωτοχρονιάτικη εμφάνιση, έδεσαν αμέσως, μιλούσαν μέχρι τα ξημερώματα και έκαναν… όλα τα χατίρια στον εαυτό τους: φαγητό, κρασί, παρέα και ένα μασάζ στο ξενοδοχείο που νόμιζαν ότι ήταν δωρεάν. Όμως δεν ήταν!
Όπως είπαν γελώντας, όταν είδαν τον λογαριασμό στο checkout, «όλη η χαρά των προηγούμενων ημερών πήγε στράφι».
Και το καλύτερο; Έκλεισαν την ιστορία λέγοντας πως για αυτήν ακριβώς τη «ματαιοδοξία» μιλάνε πολύ συχνά μεταξύ τους.
Στο παιχνίδι ερωτήσεων που ακολούθησε, παραδέχτηκαν επίσης —με το ίδιο αφοπλιστικό χιούμορ— ότι ο Γιώργος μαγειρεύει καλύτερα, αλλά η Μαρίζα έχει σαφώς καλύτερες ιδέες για ταξίδια αλλά και για ταινίες
Και φυσικά, ο Γιώργος αποκάλυψε την πιο iconic λεπτομέρεια: ότι είναι τόσο οργανωτικός, που έχει στον υπολογιστή του ένα excel για όλα τα άλλα excel του υπολογιστή του.