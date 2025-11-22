Παυλίνα Βουλγαράκη: Podcast μέχρι... δακρύων! - Real.gr

Γέλιο μέχρι δακρύων προκάλεσαν ο Γιώργος Περρής και η Μαρίζα Ρίζου στο podcast της Παυλίνας Βουλγαράκη, όταν αποκάλυψαν πώς… ξεκίνησε η φιλία τους στην Κύπρο το 2021.

Της Νίκης Κώτσου

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν βρεθεί για πρωτοχρονιάτικη εμφάνιση, έδεσαν αμέσως, μιλούσαν μέχρι τα ξημερώματα και έκαναν… όλα τα χατίρια στον εαυτό τους: φαγητό, κρασί, παρέα και ένα μασάζ στο ξενοδοχείο που νόμιζαν ότι ήταν δωρεάν. Όμως δεν ήταν!

Όπως είπαν γελώντας, όταν είδαν τον λογαριασμό στο checkout, «όλη η χαρά των προηγούμενων ημερών πήγε στράφι».

Και το καλύτερο; Έκλεισαν την ιστορία λέγοντας πως για αυτήν ακριβώς τη «ματαιοδοξία» μιλάνε πολύ συχνά μεταξύ τους.

Στο παιχνίδι ερωτήσεων που ακολούθησε, παραδέχτηκαν επίσης —με το ίδιο αφοπλιστικό χιούμορ— ότι ο Γιώργος μαγειρεύει καλύτερα, αλλά η Μαρίζα έχει σαφώς καλύτερες ιδέες για ταξίδια αλλά και για ταινίες

Και φυσικά, ο Γιώργος αποκάλυψε την πιο iconic λεπτομέρεια: ότι είναι τόσο οργανωτικός, που έχει στον υπολογιστή του ένα excel για όλα τα άλλα excel του υπολογιστή του.