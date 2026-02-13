Παύλος Ντε Γκρες: «Με στεναχώρησε που δεν υπηρέτησα στον Ελληνικό Στρατό - Θα χαρώ να πάνε τα παιδιά μου» - Real.gr

«Με στεναχώρησε που δεν κατάφερα να υπηρετήσω στον ελληνικό στρατό» τόνισε ο Παύλος Ντε Γκρες, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Πέμπτης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω».

Αναλυτικά όσα δήλωσε

«Με στεναχώρησε που δεν κατάφερα να κάνω κάτι τέτοιο. Ήθελα να έχω την αίσθηση το τι θέλει για να είσαι μέσα στον στρατό. Όταν ήμουν μικρός έπαιζα με τα αδέρφια παιχνίδια του 1821. Ξέρω ‘γω ήμουν ο Κολοκοτρώνης ή ένιωθα ότι ήμουν Σπαρτιάτης. Μου άρεσε να τρέχω με το όπλο στο χέρι. Οπότε ήθελα να το δοκιμάσω κι εγώ αυτό. Δεν μπόρεσα να το κάνω στην Ελλάδα. Ξέρω ότι κάποια στιγμή μπορεί τα παιδιά μου να το κάνουν και θα χαρώ που θα το καταφέρουν».