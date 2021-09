Πέθανε ο ηθοποιός του Sex and the City, Γουίλι Γκάρσον

Ο Αμερικανός ηθοποιός γεννήθηκε στο Χάιλαντ Πάρκ του Νιου Τζέρσεϊ στις 20 Φεβρουαρίου του 1964 και σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Γουέσλιαν και είχε μεταπτυχιακό από τη Δραματική Σχολή του Γέιλ.

Οι πρώτοι του ρόλοι ήταν στις τηλεοπτικές σειρές «Cheers» και «Family Ties».

Είχε εμφανιστεί σε 75 ταινίες και περισσότερα από 300 επεισόδια σε τηλεοπτικές σειρές, όπως . White Collar, «Little Manhattan» και «Magic Camp».

Πολλοί εκπρόσωποι του Χόλιγουντ με μηνύματά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν την θλίψη τους για τον θάνατο του.

Ο Μάριο Καντόνε, ο οποίος υποδύθηκε τον σύντροφο του Γκάρσον στη μικρή οθόνη, Άντονι Μαρεντίνο στη σειρά του HBO, έγραψε στο Twitter: «Είμαι συντετριμμένος και απλά με έχει κυριεύσει η θλίψη ... Ήσουν δώρο από τους θεούς».

«Ο Γουίλι Γκάρσον ήταν στη ζωή, όπως και στην οθόνη, αφοσιωμένος φίλος και λαμπρό φως για όλους στο σύμπαν του», αναφέρεται στην ανακοίνωση του HBO. «Δημιούργησε έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες από το πάνθεον του HBO και ήταν μέλος της οικογένειάς μας για σχεδόν είκοσι πέντε χρόνια. Είμαστε βαθιά λυπημένοι που μάθαμε για τον θάνατό του και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του» τονίζεται στην ανακοίνωση.

