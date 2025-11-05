Πέτρος Κωστόπουλος: Οι σχέσεις μετά το διαζύγιο – Τι αποκάλυψε για την προσωπική του ζωή - Real.gr

Quantcast
Πέτρος Κωστόπουλος: Οι σχέσεις μετά το διαζύγιο – Τι αποκάλυψε για την προσωπική του ζωή
Πέτρος Κωστόπουλος: Οι σχέσεις μετά το διαζύγιο – Τι αποκάλυψε για την προσωπική του ζωή

15:00, 05/11/2025
Πέτρος Κωστόπουλος: Οι σχέσεις μετά το διαζύγιο – Τι αποκάλυψε για την προσωπική του ζωή

Σε αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή προχώρησε ο Πέτρος Κωστόπουλος ενώ παραδέχτηκε πως ως σύζυγος θα μπορούσε να ήταν… καλύτερος! Ο πρώην εκδότης παραχώρησε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο περιοδικό ΟΚ! και τον Νίκο Γεωργιάδη και εξομολογήθηκε πως είχε
διάφορες σχέσεις μετά το διαζύγιο. Ερωτεύεσαι ακόμη; Ναι, το έχω αυτό το κουσούρι… […]

