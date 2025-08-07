Πέτρος Λαγούτης: Δεν μπορώ να πω αν «συγχωρώ» ή «δεν συγχωρώ» την απιστία - Real.gr

Ο Πέτρος Λαγούτης μιλά στην «R» για τα επαγγελματικά του «χτυπήματα», για τη σχέση του με τη Μάρθα Λαμπίρη-Φεντόρουφ, για τους δύο γιους του και για την έννοια της απιστίας που πραγματεύεται η παράσταση «Το ψέμα», στην οποία πρωταγωνιστεί.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Αυτό το καλοκαίρι βρίσκει τον Πέτρο Λαγούτη σε δημιουργικό οίστρο. Ανεβαίνει στην ταράτσα του θεάτρου «Λαμπέτη» με το «Ψέμα» του Φλοριάν Ζελέρ, ετοιμάζει πρόβες για τη θεατρική μεταφορά του «Ας περιμένουν οι γυναίκες» και, παράλληλα, αναπολεί με θετικό πρόσημο την εμπειρία του ως παρουσιαστή του «Big Brother». Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλά με χιούμορ, ευθύτητα και ειλικρίνεια για την απιστία στις σχέσεις, για την πατρότητα, για τη σχέση του με τη Μάρθα Λαμπίρη-Φεντόρουφ, για τους δύο γιους του και για το δικαίωμα του καθενός να χαράξει τη δική του πορεία, χωρίς παρεμβάσεις.

Σε μια όμορφη συγκυρία, με μια υπέροχη ομάδα που αποτελούν η Ντάνυ Γιαννακοπούλου, η Κατερίνα Νικολοπούλου και ο Νίκος Γκέλιας, το θεατρικό έργο «Το ψέμα» του Ζελέρ, που παίζεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, αναπόφευκτα βάζει τους θεατές σε σκέψεις για τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά με πολύ χιούμορ.

«Είναι ένα πολύ έξυπνο έργο, που καταφέρνει να συνδυάσει το χιούμορ με καταστάσεις που είτε μας έχουν συμβεί είτε φοβόμαστε ότι μας έχουν συμβεί είτε ο σύντροφός μας φοβάται ότι μας έχουν συμβεί. Η σύζυγός μου βλέπει στον δρόμο έναν φίλο μας να φιλά μια άλλη γυναίκα, όχι τη σύντροφό του, και το βράδυ έρχεται σπίτι μας για τραπέζι. Η ερώτηση είναι αν θα το πούμε στη γυναίκα του ή όχι. Ηδη από εκεί αρχίζουν οι διαφωνίες… Ο συγγραφέας παίζει πολύ έξυπνα. Εχει εύστοχες ατάκες για το πού αρχίζουν τα όρια του καθενός και πού τελειώνουν. Πόσο πιστός μπορεί να είναι ένας φίλος και κατά πόσο ένα ζευγάρι μπορεί να ξεφύγει από τη μονογαμία. Εχω μια εξαιρετική συνεργασία με τον Μανώλη Δούνια. Ηταν δική μου ιδέα να σκηνοθετήσει το έργο και νομίζω πως βγήκα ασπροπρόσωπος. Το αποτέλεσμα το δείχνει. Εχει τύχει φίλοι μου να διαφωνούν έντονα για την παράσταση, δεν συμφωνούν ποτέ στο τι θα έπρεπε να γίνει σε αυτή τη συνθήκη», δηλώνει με ενθουσιασμό ο αγαπημένος ηθοποιός.

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Π. Λαγούτης απαντά αν έχει κάνει απιστία ή έχει βιώσει απιστία σε σχέση του. «Μου έχουν συμβεί και τα δύο, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε ταμπέλα “συγχωρώ” την απιστία ή “δεν την συγχωρώ”. Κάθε σχέση είναι μοναδική, οπότε και η συνθήκη είναι μοναδική. Οτιδήποτε προκύψει σε μια σχέση, εξετάζεται με τα δεδομένα της σχέσης και όχι ως κανόνας που φέρει ο καθένας μόνος του. Εκτός αν μιλάμε για ελεύθερες σχέσεις, που αυτό είναι κάτι άλλο».

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του «Big Brother», ο Π. Λαγούτης αποκαλύπτει τι γεύση του άφησε η παρουσίαση ενός ριάλιτι που όλοι λατρεύουν να μισούν. «Προσπάθησα από την αρχή να το δω με θετικό μάτι όλο αυτό. Με ενδιέφερε το κομμάτι της παρουσίασης και εκεί επικεντρώθηκα στα live και στο πώς εγώ θα υπάρξω με έναν τρόπο που να είμαι ικανοποιημένος και νομίζω ότι τα κατάφερα σε έναν καλό βαθμό. Ταυτόχρονα, έβλεπα και όλο το πρόγραμμα, το οποίο επίσης αντιμετώπισα σαν ένα κοινωνικό πείραμα με 16 ανθρώπους που έπρεπε να τους μάθω μέσα από την καθημερινότητά τους. Η αλήθεια είναι ότι έφτασα σε ένα σημείο που ευχαριστήθηκα πολύ αυτό που έκανα. Προσπάθησα να το κάνω με όσο καλύτερο τρόπο γίνεται και πιστεύω ότι καταφέραμε να αναβαθμίσουμε τα live».

Οσον αφορά το αν θα είναι παρουσιαστής και στον επόμενο κύκλο, αν υπάρξει, αποκαλύπτει ότι «θα το συζητούσα πολύ σοβαρά, δεν μπορώ να πω αν θα δεχόμουν γιατί είναι συνδυασμός πραγμάτων. Ειλικρινά ως διαδικασία, αυτό που είχα να κάνω εγώ, το χάρηκα και το διασκέδασα πάρα πολύ». Παράλληλα, αυτό το διάστημα κάνει πρόβες για το επόμενο θεατρικό του χτύπημα, με την παράσταση «Ας περιμένουν οι γυναίκες», που θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο «Φαργκάνη» από τις 31 Οκτωβρίου. Πρόκειται για τη θεατρική μεταφορά της ταινίας του Σταύρου Τσιώλη που είχε γίνει μεγάλη επιτυχία με τους Γιάννη Ζουγανέλη, Σάκη Μπουλά και Αργύρη Μπακιρτζή. «Αυτή η ταινία ζει μια δεύτερη νιότη, γιατί έχει γίνει πολύ trend μεταξύ των πιτσιρικάδων. Την παράσταση θα τη σκηνοθετήσει ο Βαγγέλης Λάσκαρης και παίζουν επίσης ο Τάσος Τζιβίσκος, ο Νικόλας Βασιλειάδης, η Νικήτα Ηλιοπούλου, η Θεσσαλονικιά Μαγδαληνή Μπεκρή και τραγουδάει η Αλεξάνδρα Μάγκου. Η πρόθεση είναι να παραμείνουμε δύο μήνες Θεσσαλονίκη και μετά τις γιορτές να έρθουμε Αθήνα».

Διακοπές με το κορίτσι του

Τα τελευταία δυόμισι χρόνια είναι ζευγάρι με την επίσης ηθοποιό Μ. Λαμπίρη-Φεντόρουφ, με την οποία ανυπομονούν να φύγουν για διακοπές. «Θα έχουμε περίπου 20 ημέρες για να ξεκουραστούμε και να χαλαρώσουμε». Οσο για το πόσο εύκολο είναι να συνυπάρχει κανείς με έναν άνθρωπο που είναι στον ίδιο χώρο; «Παίζει ρόλο στο να μπορεί να καταλάβει ο άλλος τα ωράριά μας γιατί είναι αρκετά δύσκολα, δεν είναι τα ωράρια που έχει ο μέσος άνθρωπος. Από εκεί και πέρα είναι θέμα χαρακτήρα. Το αν θα υπάρχουν εσωτερικοί, υπόγειοι ανταγωνισμοί είναι θέμα ανθρώπου».

Στοργικός πατέρας, ο Π. Λαγούτης καμαρώνει τους δύο γιους του που έχει αποκτήσει από τον γάμο του με την ηθοποιό Μυρτώ Αλικάκη. Ο μεγάλος του γιος, ο Δημήτρης, ακολουθεί τα καλλιτεχνικά βήματα των γονιών του. Τελείωσε το Εθνικό Θέατρο και έχει ήδη εμφανιστεί στο «Ετερος εγώ», στη σειρά «Γιατρός» και στην τελευταία σκηνή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη στην τρίτη σεζόν στο «Μaestro». «Η συμβουλή που του δώσαμε -και εγώ και η μαμά του- είναι να μη νομίζει πως, επειδή σε εμάς τα πράγματα πήγαν καλά σχεδόν από την αρχή, αυτός είναι και ο κανόνας. Δεν είναι. Πρέπει να είναι έτοιμος και προετοιμασμένος. Είναι μια δουλειά που απαιτεί υπομονή, γερό στομάχι και πίστη στον χρόνο. Ο καθένας έχει τη δική του στιγμή που του έρχονται τα πράγματα. Πιστεύω, όμως, πως επειδή μας έχει ζήσει από μικρός μέσα σε αυτό το επάγγελμα, τα έχει ήδη σκεφτεί μόνος του και τα έχει επεξεργαστεί με τον εαυτό του. Το γεγονός ότι είναι παιδί δύο ηθοποιών είναι κάτι που επίσης το έχει δουλέ- ψει μέσα του. Από εκεί και πέρα, οι προτάσεις που δέχεται είναι αποκλειστικά δική του υπόθεση. Αν με ρωτήσει τη γνώμη μου, θα του την πω, αλλά μέχρι εκεί. Δεν θα παρέμβω στις επιλογές του. Είναι η δική του ζωή, η δική του καριέρα και έχει κάθε δικαίωμα να τη χαράξει όπως εκείνος θέλει».

Με εξίσου μεγάλη τρυφερότητα μιλά και για τον μικρότερο γιο του. «Τον Γιωργή, παρότι πέρασε στο πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Πληροφορικής, φαίνεται πως τον κερδίζουν άλλα πράγματα. Του αρέσει πολύ η μαγειρική και εξετάζει σοβαρά την περίπτωση να γίνει σεφ. Από τότε που ήταν μικρά παιδιά, εγώ και η μητέρα τους τούς λέγαμε πως το πιο σημαντικό είναι να κάνουν αυτό που αγαπούν στη ζωή τους».

