«Pig Feet», νέο τραγούδι διαμαρτυρίας του Terrace Martin για τον ρατσισμό

Καινούργιο, σπαρακτικό τραγούδι παρουσίασε αυτή την εβδομάδα ο Terrace Martin. Στο «Pig Feet» συμμετέχουν οι Denzel Curry, Kamasi Washington, G Perico και Daylyt.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το σχεδόν έξι λεπτών κλιπ ανοίγει με πυροβολισμούς να ακούγονται και με τη δήλωση «αυτό το βίντεο συμβαίνει ακριβώς έξω απ' το παράθυρό σου». Μια γυναίκα -η φωνή της Britney Thomas- κραυγάζει πάνω από τους ήχους ελικοπτέρου «τον σκότωσαν! Δεν είχε καν όπλο!».

«Helicopters over my balcony/If the police can't harass, they wanna smoke every ounce of me» τραγουδά ο Kamasi Washington, ενώ μπροστά στα μάτια μας περνούν κλιπ διαδηλώσεων διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα. Στον δεύτερο στίχο, τη σκυτάλη παίρνει ο Daylyt: «Green jackets, the old cats, feel the heat cliff, eclipse,/Blacks cover the white light, cats stuck in the twilight».