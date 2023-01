Πικέ: «Τρολάρει» την Σακίρα και κυκλοφορεί με Twingo – Βίντεο

Ειδικότερα, βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο τον δείχνει να πηγαίνει στα γραφεία της εταιρείας του οδηγώντας ένα Twingo και κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, όσο η Κολομβιανή ασχολείται με αυτόν και προσπαθεί να τον μειώσει λόγω του χωρισμού τους.

Δείτε το βίντεο:

In Shakira’s latest song, she said her ex husband Pique traded in a Ferrari for a Twingo.

So, Pique showed up to work today in a Twingo. @StoolFootballpic.twitter.com/sjGHD3ACDA