Πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που ανήκε στον Σον Κόνερι πουλήθηκε 20,7 εκ. ευρώ

Η Τζορτζίνα Χίλτον, υπεύθυνη δημοπράτησης του έργου, φόρεσε σμόκιν σε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον ρόλο του Σον Κόνερι ως Τζέιμς Μποντ.

Τόνισε ότι θεωρείται «ένας από τους ωραιότερους και πιο εντυπωσιακούς πίνακες του καλλιτέχνη από την τελευταία δεκαετία της ζωής του» από ειδικούς της τέχνης και περιέγραψε το έργο ως «συνταρακτικό».

