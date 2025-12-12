Πηνελόπη Αναστασοπούλου – Έλενα Χριστοπούλου: Τα ξαφνικά unfollow και η λήξη συνεργασίας - Real.gr

Quantcast
Πηνελόπη Αναστασοπούλου – Έλενα Χριστοπούλου: Τα ξαφνικά unfollow και η λήξη συνεργασίας

13:15, 12/12/2025
Πηνελόπη Αναστασοπούλου – Έλενα Χριστοπούλου: Τα ξαφνικά unfollow και η λήξη συνεργασίας

Αίσθηση προκάλεσε το unfollow ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και στην Πηνελόπη Αναστασοπούλου. Το θέμα προβλήθηκε στην εκπομπή “Super Κατερίνα” και σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρθηκαν στον αέρα, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου έληξε τη συνεργασία της με το πρακτορείο της Έλενας Χριστοπούλου. Η Κατερίνα Καινούργιου υπενθύμισε πως η ηθοποιός είχε υποστηρίξει ανοιχτά την booker στις τηλεοπτικές […]

