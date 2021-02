Ποδηλατόδρομοι σε δύο ιστορικές γέφυρες της Νέας Υόρκης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το πρόγραμμα «Bridges for the People (Γέφυρες για τον Κόσμο)» ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της ομιλίας του δημάρχου Bill de Blasio «State of the City 2021». «Η Brooklyn Bridge και η Queensboro Bridge είναι εμβληματικές και στενά συνυφασμένες με την καθημερινότητα αναρίθμητων νεοϋορκέζων» υπογράμμισε ο de Blasio. «Ήρθε τώρα η στιγμή να τις φέρουμε στον 21ο αιώνα και να αγκαλιάσουμε το μέλλον με ένα ριζοσπαστικό καινούργιο σχέδιο».