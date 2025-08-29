Quantcast
Ποια ηθοποιός από τη «Γη της Ελιάς» δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της - Real.gr
real player

Ποια ηθοποιός από τη «Γη της Ελιάς» δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της

23:00, 29/08/2025
Ποια ηθοποιός από τη «Γη της Ελιάς» δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της

Νύφη ετοιμάζεται να ντυθεί προσεχώς ηθοποιός από τη σειρά «Η Γη της Ελιάς» καθώς δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της. Ο λόγος για την Στέφανη Χαραλάμπους που υποδύεται την “Άννα” στη δημοφιλή σειρά του Mega. Πόζαρε δείχνοντας στην κάμερα το εντυπωσιακό μονόπετρο που
δέχτηκε από τον αγαπημένο της, Ραφαήλ Κυπριανού.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο Instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved