Ποια ηθοποιός από τη «Γη της Ελιάς» δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της - Real.gr

Νύφη ετοιμάζεται να ντυθεί προσεχώς ηθοποιός από τη σειρά «Η Γη της Ελιάς» καθώς δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της. Ο λόγος για την Στέφανη Χαραλάμπους που υποδύεται την “Άννα” στη δημοφιλή σειρά του Mega. Πόζαρε δείχνοντας στην κάμερα το εντυπωσιακό μονόπετρο που

δέχτηκε από τον αγαπημένο της, Ραφαήλ Κυπριανού.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο Instyle.gr