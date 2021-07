Ποιος ηθοποιός νόμιζε ότι το «I Will Always Love You» της Γουίτνεϊ Χιούστον γράφτηκε για τον ίδιο - BINTEO

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, ο 52χρονος ηθοποιός αστειεύτηκε ότι ο τελευταίος στίχος του τραγουδιού μπορεί να μην είναι «you» (εσύ) αλλά το όνομά του «Hugh».

«Παρεμπιπτόντως, ακούστε τον τελευταίο στίχο του "I Will Always Love You" της Γουίτνεϊ Χιούστον. Στην πραγματικότητα λέει "Hugh". Η τελευταία λέξη είναι "Hugh"» πρόσθεσε.

«Λοιπόν, έπεισα τον εαυτό μου γι αυτό όταν ήμουν 15» ανέφερε ο Αυστραλός ηθοποιός.

«Είπα στον νεότερο εαυτό μου ότι η Γουίτνεϊ Χιούστον τραγουδούσε σε εμένα. Ίσως το πιστεύω ακόμα» τόνισε.

Στο βίντεο ο Χιου Τζάκμαν τραγουδά την αρχή του ρεφρέν του τραγουδιού και μετά ξεσπάει σε γέλια.

I told my younger self that Whitney was singing to me. I might still believe it’s true. I love you too #WhitneyHouston#iwillalwaysloveyoupic.twitter.com/OYkAj0RH6W