Πολ Νιούμαν: Συγκλονίζει μιλώντας για τον θάνατο του γιού του σε ηλικία 28 ετών

Ακόμα ένα περιστατικό από τη ζωή του Πολ Νιούμαν (Paul Newman) έρχεται στο φως της δημοσιότητας καθώς περιλαμβάνεται στο νέο βιβλίο απομνημονευμάτων που θα κυκλοφορήσει στις 18 Οκτωβρίου με τίτλο «Paul Newman: The Extraordinary Life of an Ordinary Man».