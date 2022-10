«Πόλεμος» στο Twitter για την Μέγκαν Μαρκλ: «Είναι υποκρίτρια» - Η σκηνή με το στοματικό σεξ που θέλει να ξεχάσει - Βίντεο

Ως «υποκρίτρια» κατηγορούν την Μέγκαν Μαρκλ η οποία πρόσφατα υποστήριξε ότι άφησε την δουλειά της ως «κορίτσι του χαρτοφύλακα» στο Deal or No Deal επειδή την αντιμετώπιζαν ως «χαζογκόμενα».

Ένα βίντεο, που έφερε στο φως η DailyMail, επανέφερε στο προσκήνιο την guest εμφάνισή της στο reboot της τηλεοπτικής σειράς «Beverly Hills 90210» το 2008. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Μέγκαν Μαρκλ ήταν «διστακτική» για να πάρει τον ρόλο, αλλά είπε τελικά το «ναι».

Σε αυτή τη σκηνή, η Μέγκαν Μαρκλ υποδύθηκε τη Γουέντι, η οποία έκανε στοματικό σεξ στον Ίθαν, που υποδύθηκε ο Ντάστιν Μίλιγκαν.

Χρήστες του διαδικτύου εκτόξευσαν τα «βέλη» τους στην Μέγκαν Μαρκλ, κατηγορώντας την για υποκρισία. «Είσαι μια ψεύτρα, υποκρίτρια», ανέφεραν πολλά από τα σχόλια.

Meghan Markle Slammed For ORAL SEX SCENE ON ‘90210’ After Complaining About Being Objectified – ‘Ironic That She’s Giving BJs,’ Says Fan https://t.co/Q1e1UofX6d#BritishRoyalFamily#MeganMarkle#ArchewellFoundation — The Overtimer (@TheOvertimer) October 22, 2022

Megan Markle says "Deal or no Deal objectifies women". She didn't seem to have a problem with it when they were paying her, did she? pic.twitter.com/UUafnTVOwC — Baolian Blues (@BaolianBlues) October 21, 2022

Megan Markle is a drama queen… she demands attention and throws a for when she does not get it…Former briefcase models rip Meghan Markle's ‘Deal or No Deal’ claims of being ‘objectified’: ‘No bra station'https://t.co/ruzpVQPJKc — Mike Burns Jr (@burnsie1968) October 22, 2022

Το βίντεο κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να γίνει viral: