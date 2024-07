Πωλήθηκε σε δημοπρασία μπικίνι της πριγκίπισσας Λέια από το «Star Wars»

Η στολή, η οποία πωλήθηκε με τα αυθεντικά δαχτυλίδια και τα βραχιόλια της, φορέθηκε από την πριγκίπισσα Λέια που υποδύθηκε η Κάρι Φίσερ όταν αιχμαλωτίστηκε από το τέρας που μοιάζει με γυμνοσάλιαγκα (Τζάμπα Χατ) Jabba the Hutt και κρατήθηκε αλυσοδεμένη στον θρόνο του στην ταινία «Star Wars: Episode VI Return Of The Jedi» του 1983.