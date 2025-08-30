Quantcast
Πώς αισθάνεται η Blake Lively για τον αρραβώνα της… πρώην κολλητής της - Real.gr
real player

Πώς αισθάνεται η Blake Lively για τον αρραβώνα της… πρώην κολλητής της

09:00, 30/08/2025
Πώς αισθάνεται η Blake Lively για τον αρραβώνα της… πρώην κολλητής της

H Blake Lively στην τελετή για τις 74ες Χρυσές Σφαίρες στο Beverly Hilton Hotel, 8 Ιανουαρίου 2017 / Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ -EPA/PAUL BUCK

Η Blake Lively δεν μιλά καθόλου για την Taylor και δεν σκέφτεται τη χαμένη φιλία τους.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο Instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved