Πώς αποχαιρέτησε το καλοκαίρι η Γιολάντα Καλογεροπούλου - Real.gr

Ο Σταύρος Σβήγκος και η Γιολάντα Καλογεροπούλου αποχαιρέτησαν το καλοκαίρι με μια απόδραση στην Καρδαμύλη, όπου βρέθηκαν καλεσμένοι σε γάμο φίλων τους

Της Κορύνας Μαντάγαρη

Λίγο πριν επιστρέψουν στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, o Σταύρος Σβήγκος και η Γιολάντα Καλογεροπούλου ταξίδεψαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στη γραφική Καρδαμύλη, όπου και έδωσαν το «παρών» σε γάμο φιλικού ζευγαριού.

Μετά τις διακοπές στη Σαντορίνη και στην Αντίπαρο, το ζευγάρι περπάτησε στα γραφικά σοκάκια της Καρδαμύλης. Ιδιαίτερα κομψοί και λαμπεροί, με τη Γιολάντα να έχει επιλέξει ένα μαύρο αέρινο φόρεμα και τον Σταύρο ένα μαύρο κοστούμι, έκλεψαν τα βλέμματα στον γάμο των φίλων τους, που πραγματοποιήθηκε στην Παλιά Καρδαμύλη στον Ιερό Ναό του Αγ. Σπυρίδωνα, και στο γαμήλιο γλέντι.

Οι δυο τους, που έκλεισαν στις αρχές του καλοκαιριού έναν χρόνο κοινής πορείας, μένουν κάτω από την ίδια στέγη και μοιράζονται την καθημερινότητά τους. «Δεν αποκλείω τίποτα, ούτε έναν δεύτερο γάμο, ούτε ένα δεύτερο παιδί. Ποτέ δεν λέω ποτέ», δήλωσε ο Στ. Σβήγκος πρόσφατα.

Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς «Ερωτας φυγάς», στην οποία πρωταγωνιστούσαν, και τους πρώτους μήνες είχαν αποφασίσει να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας . Πλέον, όμως, αυτό ανήκει στο παρελθόν και αυτό το καλοκαίρι τα προφίλ του στα social media γέμισαν φωτογραφίες από τις διακοπές τους.

Τόσο η Γιολάντα όσο και ο Σταύρος πλέον έχουν επιστρέψει στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και τον φετινό χειμώνα θα τους απολαύσουμε σε σειρές που αναμένεται να κατακτήσουν την καρδιά του τηλεοπτικού κοινού. Ο Στ. Σβήγκος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Porto Leone» του Alpha και η Γιολάντα Καλογεροπούλου στη σειρά του ΑΝΤ1 «Grand Hotel», που μετά την περυσινή επιτυχία της επιστρέφει αύριο με τον δεύτερο πολυαναμενόμενο κύκλο.