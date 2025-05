Πρίγκιπας Χάρι: «Θα ήθελα πολύ να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου» - Real.gr

Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε πως είναι «συντετριμμένος» μετά τη δικαστική ήττα που υπέστη σήμερα, με επίκεντρο την αλλαγή από τη βρετανική κυβέρνηση του καθεστώτος του ασφαλείας, αφού εκείνος αποσύρθηκε από τα βασιλικά καθήκοντά του, λέγοντας στο βρετανικό δίκτυο BBC ότι δεν θα μπορούσε να φέρει με ασφάλεια την οικογένειά του στη Βρετανία.

Δεν μπορώ «να φανταστώ έναν κόσμο στον οποίο θα έφερνα τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου στο Ηνωμένο Βασίλειο», υπογράμμισε.

Ο Χάρι, ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου που μετακόμισε στις ΗΠΑ μαζί με τη σύζυγό του Μέγκαν, επιχείρησε να ανατρέψει μία απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, που είναι επιφορτισμένο με το θέμα της αστυνόμευσης.

Ένα ειδικό σώμα αποφάσισε τον Φεβρουάριο του 2020 ότι ο Χάρι δεν θα μπορεί να λαμβάνει αυτομάτως προσωπική αστυνομική προστασία όταν θα είναι στη Βρετανία, μια απόφαση που το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου έκρινε πέρυσι πως είναι νόμιμη.

Σήμερα, την απόφαση αυτή επικύρωσαν τρεις δικαστές του Εφετείου, λέγοντας πως αν και κατανοούν ότι ο Χάρι αισθάνεται θιγμένος, αυτό δεν ισοδυναμεί με ένα νομικό σφάλμα.

«Προφανώς είμαι πολύ απογοητευμένος από την απόφαση», δήλωσε στη συνέντευξή του στο BBC ο Χάρι, ο οποίος ζει τώρα στην Καλιφόρνια μαζί με τη Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους.

«Πιστεύαμε πως θα ήταν υπέρ μας, όμως αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει τρόπος να το κερδίσεις αυτό μέσω των δικαστηρίων».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Το καθεστώς μου δεν έχει αλλάξει, δεν μπορεί να αλλάξει. Εγώ είμαι αυτός που είμαι… δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό».

Επιπλέον, ο Χάρι ανέφερε πως ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ ή η υπουργός Εσωτερικών θα πρέπει να παρέμβουν για την αναθεώρηση των μέτρων ασφαλείας του.

«Θα ζητούσα από τον πρωθυπουργό να παρέμβει. Θα ζητούσα από την Ιβέτ Κούπερ, την υπουργό Εσωτερικών, να το εξετάσει αυτό πολύ, πολύ προσεκτικά», δήλωσε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ΒΒC.

Ο πρίγκιπας Χάρι θέλει να συμφιλιωθεί με τη βασιλική οικογένεια, όμως δεν μιλά με τον βασιλιά Κάρολο

Ο πρίγκιπας Χάρι είπε επίσης σήμερα πως θέλει να συμφιλιωθεί με τη βρετανική βασιλική οικογένεια, όμως ο πατέρας του βασιλιάς Κάρολος δεν θα μιλήσει μαζί του για το θέμα της ασφάλειάς του, ενώ δεν γνωρίζει πόσο καιρό θα ζήσει ο μονάρχης, ο οποίος πάσχει από καρκίνο.

«Θα ήθελα πολύ να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου», σημείωσε ο Χάρι. «Η ζωή είναι πολύτιμη. Δεν γνωρίζω πόσο χρόνο έχει ακόμη ο πατέρας μου. Δεν θα μιλήσει μαζί μου για αυτό το ζήτημα ασφαλείας, όμως θα ήταν ωραίο να συμφιλιωθούμε».

BREAKING: Prince Harry has lost his legal bid over UK security – the court upheld the decision to lower his level of protection when visiting Britain.https://t.co/dGB0scp6Zl

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/YCNtpepEff

— Sky News (@SkyNews) May 2, 2025