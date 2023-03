Ο δούκας του Σάσεξ παρευρέθη στο Ανώτατο Δικαστήριο για την πρώτη ημέρα της δικαστικής υπόθεσης στην οποία ο ίδιος και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες, όπως ο Elton John, η Elizabeth Hurley και η πρώην σύζυγος του Jude Law, Sadie Frost, μηνύουν την Associated Newspapers Ltd (ANL), εκδότη των εφημερίδων Daily Mail και Mail on Sunday, για παράνομη συλλογή πληροφοριών.