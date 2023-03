Πρίγκιπας Harry: Νέες αιχμές κατά της βασιλικής οικογένειας και των Ανακτόρων

Ο δούκας του Σάσεξ, που βρίσκεται στο Λονδίνο για την εκδίκαση της νομικής υπόθεσης κατά την οποία ο ίδιος και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες μηνύουν την Associated Newspapers Ltd (ANL), εκδότη της Daily Mail και της Mail on Sunday, για παράνομη συλλογή πληροφοριών, κατέθεσε μαρτυρία στην οποία λέει ότι τον ανάγκασαν να υιοθετήσει την πολιτική της οικογένειάς του “ποτέ δεν παραπονιέμαι, ποτέ δεν εξηγώ” όταν συναλλάσσεται με τα μέσα ενημέρωσης.