Πρίγκιπας William: Έτοιμος να σπάσει τη βασιλική παράδοση του Ερρίκου Η’

Ο βασιλικός βιογράφος Robert Hardman θέτει ένα βασικό ερώτημα στο νέο του βιβλίο, The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy: Θα μπορούσε ο πρίγκιπας William να αποφασίσει να μην είναι ο ανώτατος κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας όταν διαδεχθεί κάποτε τον βασιλιά Κάρολο;

Σύμφωνα με το απόσπασμα, υπάρχουν εικασίες ότι ο πρίγκιπας της Ουαλίας, 41 ετών, μπορεί να μην πάρει τον τίτλο, ο οποίος συνδέεται με τους Βρετανούς ηγεμόνες από τον βασιλιά Ερρίκο Η΄ τη δεκαετία του 1530, λόγω των πεποιθήσεών του.