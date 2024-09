Πριγκιπικός γάμος: Η Μάρθα Λουίζ της Νορβηγίας παντρεύτηκε Αμερικανό σαμάνο - ΒΙΝΤΕΟ

Η Martha Louise, 52, και ο Durek Verrett, 49, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι σαμάνος έκτης γενιάς από την Καλιφόρνια , παντρεύτηκαν στη γραφική μικρή πόλη Geiranger, ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της Νορβηγίας που βρίσκεται σε ένα φιόρδ με εκπληκτική θέα.

Princess Martha Louise of Norway and her US groom Shaman Durek share a kiss in front of crowds lining the streets as they wed after three days of festivities https://t.co/o2OZrHk5iIpic.twitter.com/307oVpytAo