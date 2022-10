Τον περασμένο μήνα η Charlene συνόδευσε τον σύζυγό της πρίγκιπα Αλβέρτο και εγκαινίασαν ένα καταφύγιο ζώων στο Πε, ένα χωριό ανάμεσα στο Μονακό και τις γαλλικές Άλπεις. Η πριγκίπισσα επέστρεψε χθες στο καταφύγιο ζώων, το Society of the Protection of Animals (SPA), όπου εθεάθη να χαϊδεύει το κεφάλι ενός σκύλου.