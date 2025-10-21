Quantcast
Προνοητική μαμά η Hailey Bieber – Κρατάει κομπόδεμα για τον γιο της - Real.gr
real player

Προνοητική μαμά η Hailey Bieber – Κρατάει κομπόδεμα για τον γιο της

12:00, 21/10/2025
Προνοητική μαμά η Hailey Bieber – Κρατάει κομπόδεμα για τον γιο της

ΠΗΓΗ: Hailey Bieber / Instagram

Το μοντέλο αποκαλύπτει πώς σκοπεύει να ξοδέψει το 1 δισ. δολάρια από την πώληση της μάρκας καλλυντικών της Rhode.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved