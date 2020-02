«Προσβλητικό» για τη Ρόουζ ΜακΓκάουαν το φόρεμα της Νάταλι Πόρτμαν

Η ηθοποιός και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα της LGBTQ κοινότητας, Ρόουζ ΜακΓκάουαν κατηγόρησε τη Νάταλι Πόρτμαν για «απάτη» επειδή φόρεσε τη βραδιά απονομής των Όσκαρ φόρεμα και κάπα με κεντημένα τα ονόματα των γυναικών σκηνοθετριών, Γκρέτα Γκέργουικ και Λούλου Γουάνγκ, οι οποίες δεν ήταν υποψήφιες για το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η ΜακΓκάουαν ανέφερε ότι η συνάδελφός της, Νάταλι Πόρτμαν προχώρησε «στο είδος της διαμαρτυρίας που παίρνουν εγκωμιαστικά σχόλια από τα mainstream media» αλλά είναι «περισσότερο ηθοποιός που υποδύεται τον ρόλο κάποιας που νοιάζεται. Όπως πολλές κάνουν».

«Βρίσκω αυτόν τύπο ακτιβισμού βαθιά προσβλητικό σε εμάς που στην πραγματικότητα αναλαμβάνουμε δράση» σημείωσε.

Η Ρόουζ ΜακΓκάουαν κατηγόρησε τη Νάταλι Πόρτμαν ότι δεν κατάφερε να υποστηρίξει τις κινηματογραφικές ταινίες γυναικών δημιουργών, είτε δουλεύοντας μαζί με γυναίκες είτε προσλαμβάνοντας γυναίκες μέσω της δικής της εταιρείας παραγωγών. Είπε ότι η Πόρτμαν έχει σκηνοθετηθεί μόνο δύο φορές από γυναίκες (συμπεριλαμβανομένης της ταινίας που σκηνοθέτησε η ίδια «A Tale of Love and Darkness»). Στην πραγματικότητα, η ηθοποιός συνεργάστηκε με τη Μίρα Ναϊρ στην ταινία μικρού μήκους «New York, I Love You» και με τη Ρεμπέκα Ζλοτόβσκι στο «Planetarium».

Η εταιρία της Πόρτμαν, Handsomecharlie Films, έχει συμμετάσχει σε επτά ταινίες μέχρι σήμερα, όπως το Romcom No Strings Attached και το θρίλερ Pride and Prejudice and Zombies. Η ταινία A Tale of Love and Darkness είναι η μοναδική που σκηνοθετήθηκε από γυναίκα, ενώ η Λιν Ράμσεϊ αποχώρησε από το Jane Got a Gun και αντικαταστάθηκε από τον Γκάβιν Ο’ Κόνορ.