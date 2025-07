«Προσοχή στην κάμερα...» - Ο Κρις Μάρτιν των Coldplay προειδοποιεί μετά τον σάλο με το παράνομο ζευγάρι - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στην πρώτη συναυλία των Coldplay μετά το viral περιστατικό με την «kiss cam» που αποκάλυψε παράνομο ζευγάρι, ο Κρις Μάρτιν προειδοποίησε το κοινό.

«Θα θέλαμε να χαιρετήσουμε μερικούς από εσάς στο πλήθος», είπε ο Μάρτιν στη συναυλία στο Camp Randall Stadium στο Μάντισον του Ουισκόνσιν. «Αυτό που θα κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε τις κάμερές μας και να βάλουμε μερικούς από εσάς στη μεγάλη οθόνη. Παρακαλώ, να έχετε κάνει το μακιγιάζ σας, κάντε το τώρα», συνέχισε ο frontman των Coldplay.

Ο CEO της Astronomer, Άντι Μπάιρον, παραιτήθηκε μετά το βίντεο από τη συναυλία των Coldplay στο οποίο ο ίδιος διακρίνεται να αγκαλιάζεται με την υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, αφού είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα την Παρασκευή.

Στο viral βίντεο κατά τη διάρκεια της συναυλίας στις 16 Ιουλίου, ο Άντι Μπάιρον είχε τα χέρια του τυλιγμένα γύρω από την γυναίκα. Μόλις και οι δύο αντιλαμβάνονται ότι προβάλλονται, ο άνδρας σκύβει γρήγορα από το οπτικό πεδίο, ενώ η γυναίκα γυρίζει για να κρύψει το πρόσωπό της από την κάμερα.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM

— Pop Base (@PopBase) July 17, 2025