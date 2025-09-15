«Ψυχεδέλεια»: Η αφιέρωση της Άννας Βίσση στην Εθνική Ελλάδος κατά τη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο - Real.gr

Αφιέρωσε στην Εθνική Ελλάδας για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket έκανε η Αννα Βίσση στη δεύτερη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο.

Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ, λίγη ώρα μετά τη νίκη της εθνικής μας επί της Φινλανδίας στον μικρό τελικό του Eurobasket, έκανε μία συγκινητική αφιέρωση στους παίκτες και στο προπονητικό επιτελείο της «επίσημης αγαπημένης».

Συγκεκριμένα, η Άννα Βίσση, στη διάρκεια του προγράμματός της, ανέβηκε στη σκηνή, με τους μουσικούς της και μία ελληνική σημαία και μαζί με τους χιλιάδες θαυμαστές της, που βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο για να την απολαύσουν, αφιέρωσαν στην Εθνική Ελλάδος το κομμάτι της, «Ψυχεδέλεια».