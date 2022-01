Queen Latifah: Τι είπε για τις καταγγελίες σε βάρος του συμπρωταγωνιστή της, Κρις Νοθ

Μετά την πρεμιέρα του «Sex and the City revival And Just Like That» τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Νοθ, πρωταγωνιστής της σειράς κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση από πολλές γυναίκες. Ο ηθοποιός έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες.