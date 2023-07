Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή ο Randy Meisner, ιδρυτικό μέλος των θρυλικών Eagles

Ο μπασίστας και τραγουδιστής του συγκροτήματος έγραψε και τραγούδησε τη γνωστή επιτυχία, “Take It to the Limit.”