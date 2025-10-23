REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

ΑΝΤ1
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
UEFA EUROPA LEAGUE
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Η Φέγενορντ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ενόψει Παναθηναϊκού, καθώς Ουατανάμπε, Τράουνερ, Ζενγκ και Μπέελεν είναι εκτός ή αμφίβολοι.
ΕΡΤ2
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΤΖΑΚΑΡΤΑ 2025
«ΣΥΝΘΕΤΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
COSMOTE CINEMA 2
22:00
«ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: ΦΑΝΤΑΣΜΑ»
ΔΡΑΣΗΣ, ΘΡΙΛΕΡ, ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΚΗ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
Έχοντας κατηγορηθεί για μια βομβιστική, τρομοκρατική επίθεση στο Κρεμλίνο, ο πράκτορας της IMF Ίθαν Χαντ και η ομάδα του αποκηρύσσονται, με τον πρόεδρο να θέτει σε εφαρμογή το Πρωτόκολλο Φάντασμα. Μην έχοντας πηγές ή όποια άλλη υποστήριξη, ο Ίθαν πρέπει αφενός να αποκαταστήσει το όνομα της ομάδας του κι αφετέρου να αποτρέψει μια νέα επίθεση. Έτσι, ο Ίθαν ξεκινά άλλη μια επικίνδυνη αποστολή έχοντας στο πλευρό του και κάποιους άλλους επικηρυγμένους από την IMF, των οποίων τα κίνητρα δεν είναι και τόσο αθώα ή προφανή.
Σκηνοθεσία: Brad Bird
Πρωταγωνιστές: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg