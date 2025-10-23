REAL TV: Αξίζει να δείτε - Real.gr

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου σήμερα και η ομάδα του Real Life, ανάμεσα σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές, σας προτείνει:

ΑΝΤ1

ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

UEFA EUROPA LEAGUE

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Η Φέγενορντ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ενόψει Παναθηναϊκού, καθώς Ουατανάμπε, Τράουνερ, Ζενγκ και Μπέελεν είναι εκτός ή αμφίβολοι.

ΕΡΤ2

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΤΖΑΚΑΡΤΑ 2025

«ΣΥΝΘΕΤΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

COSMOTE CINEMA 2

22:00

«ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: ΦΑΝΤΑΣΜΑ»

ΔΡΑΣΗΣ, ΘΡΙΛΕΡ, ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΚΗ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Έχοντας κατηγορηθεί για μια βομβιστική, τρομοκρατική επίθεση στο Κρεμλίνο, ο πράκτορας της IMF Ίθαν Χαντ και η ομάδα του αποκηρύσσονται, με τον πρόεδρο να θέτει σε εφαρμογή το Πρωτόκολλο Φάντασμα. Μην έχοντας πηγές ή όποια άλλη υποστήριξη, ο Ίθαν πρέπει αφενός να αποκαταστήσει το όνομα της ομάδας του κι αφετέρου να αποτρέψει μια νέα επίθεση. Έτσι, ο Ίθαν ξεκινά άλλη μια επικίνδυνη αποστολή έχοντας στο πλευρό του και κάποιους άλλους επικηρυγμένους από την IMF, των οποίων τα κίνητρα δεν είναι και τόσο αθώα ή προφανή.

Σκηνοθεσία: Brad Bird

Πρωταγωνιστές: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg