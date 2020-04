«Repetition '97», ένα σπάνιο βιντεοκλίπ του David Bowie

Ανήμερα της Record Store Day 2020, την 18η Απριλίου, ήταν προγραμματισμένη η κυκλοφορία του LP «ChangesNowBowie».

Λόγω πανδημίας, η φετινή Ημέρα των Δισκοπωλείων μετατέθηκε για τις 20 Ιουνίου αλλά στις 17 Απριλίου θα διατεθεί μέσω streaming το LP. Στο οποίο περιλαμβάνεται και το «Repetition», μια εκδοχή του 1997 του τραγουδιού από το άλμπουμ «Lodger» του Bowie. Στο κλιπ που συνοδεύει το τραγούδι εμφανίζεται ένας «παραμορφωμένος» David.

Με τίτλο «Repetition '97», το κλιπ ετοιμάστηκε από τον Tim Pope κατά τη διάρκεια προβών του Earthling στο Χάρτφορντ της Πολιτείας του Κονέκτικατ. «Johnny is a man / And he is bigger than you / And he could have married Anne with the blue silk blouse» τραγουδά ο Bowie, συνοδεία μιας ακουστικής κιθάρας.