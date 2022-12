Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν: «Έκρυβα ότι είμαι ομοφυλόφιλος γιατί θα ήταν καταστροφή για την καριέρα μου»

Ο σταρ της δεκαετίας του '60, που χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους μεγαλύτερους καρδιοκατακτητές του Χόλιγουντ, δημοπρατεί μερικά από τα πολύτιμα υπάρχοντά του. Η δημοπρασία που φέρει τον τίτλο «Property from the Life and Career of Richard Chamberlain», είναι μέρος των Julien's Auctions και Turner Classic Movies «Icons & Idols: Hollywood», και ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια, ενώ θα είναι διαθέσιμη και στο διαδίκτυο.

Μάλιστα ένα από τα σημαντικότερα προσωπικά αντικείμενα του Τσάμπερλεϊν που δημοπρατούνται, είναι και η ενδυμασία που φόρεσε για την ταινία «Shogun».

Μιλώντας στο Fox News Digital, ο ηθοποιός παραχώρησε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, στην οποία αναφέρθηκε τόσο στη δημοπρασία, όσο και στα απομνημονεύματά του, με τίτλο «Shattered Love», που εξιστορούν τον βίο και την πολιτεία του και δημοσιεύτηκαν το 2003.

«Η ζωή είναι πολύ ωραία. Είμαι συνταξιούχος και μπορώ, να ζήσω μια πολύ πιο απλή ζωή από ό,τι όταν δούλευα. Η υποκριτική είναι ευχάριστη, καθώς είναι εξαιρετικά σκληρή δουλειά… Τώρα μπορώ να κάθομαι και να βλέπω τηλεόραση, αν θέλω, να πάω σινεμά, να απολαύσω ένα δείπνο με φίλους και απλά να διασκεδάσω, είναι πολύ ευχάριστο» ανέφερε ο Χολιγουντιανός ηθοποιός.

Ο Τσάμπερλεϊν, για τα μάτια του οποίου, πριν από μερικές δεκαετίες, «έλιωναν» εκατοντάδες χιλιάδες κορίτσια, μίλησε ανοιχτά για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, όταν βρισκόταν στην ηλικία των 70 ετών. Ο 88χρονος, σήμερα Χολιγουντιανός ηθοποιός, που άφησε εποχή με τον ρόλο του ιερέα στη σειρά «Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας» αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους το coming out, καθυστέρησε τόσο πολύ.

