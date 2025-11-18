Ρομέν Γαβράς - Εμιλι Ραταϊκόφσκι: Παθιασμένα φιλιά στη Νέα Υόρκη - Real.gr

Ο Ρομέν Γαβράς γύρισε σελίδα στην προσωπική του ζωή με την Εμιλι Ραταϊκόφσκι και το πάθος ξεχειλίζει.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

O Ελληνογάλλος σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς, μετά τον χωρισμό του από την Ντούα Λίπα, είναι σε σχέση με την 34χρονη Εμιλι Ραταϊκόφσκι, διεθνούς φήμης μοντέλο, ηθοποιό και συγγραφέα.

Ο Ρ. Γαβράς εθεάθη να απολαμβάνει μια ρομαντική βόλτα στη Νέα Υόρκη με τη νέα του καλλονή σύντροφο.

Οι δυο τους όχι μόνο δεν έκρυβαν τον έρωτά του, αλλά κάθε λίγα βήματα σταματούσαν και αντάλλασσαν φιλιά στους δρόμους του Μανχάταν, μπροστά σε περαστικούς και φωτογράφους, χωρίς να νοιάζονται που απαθανατίζονταν σε τρυφερά ενσταντανέ.

Σε ένα από αυτά, η Εμιλι χάιδεψε στο πρόσωπο τον Ρομέν, ενώ εκείνος την κρατούσε σφιχτά στην αγκαλιά του. Η Εμιλι έδειχνε πιο ευτυχισμένη από ποτέ, πιασμένη χέρι-χέρι με τον 44χρονο σκηνοθέτη, γιο του επιφανούς Ελληνα σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Γαλλία.

Η εμφάνιση της Ε. Ραταϊκόφσκι έκλεψε τις εντυπώσεις. Ενα καφέ δερμάτινο παλτό με γούνινες λεπτομέρειες ολοκληρώθηκε ως look με ένα μαύρο τοπ και παντελόνι καμπάνα. Εκείνο όμως που έγινε viral ήταν το t-shirt του Ρ. Γαβράς, το οποίο έγραφε στην πλάτη «Αγιον Ορος – Το περιβόλι της Παναγίας».

Αυτή είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Ραταϊκόφσκι με νέο σύντροφο, μετά τη σύντομη σχέση της με τον τραγουδιστή Shaboozey το καλοκαίρι του 2024.

Στο παρελθόν, η Εμιλι έχει συνδεθεί με γνωστά ονόματα όπως ο Χάρι Στάιλς, ο Ερικ Αντρέ, ο Πιτ Ντέιβιντσον και ο Μπραντ Πιτ.

Πριν από αυτά τα σύντομα ειδύλλια, η Ραταϊκόφσκι ήταν παντρεμένη με τον παραγωγό Σεμπάστιαν Μπέαρ-ΜακΚλαρντ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2018 και απέκτησε έναν γιο το 2021, τον Σιλβέστερ, πριν χωρίσει το καλοκαίρι του 2022.