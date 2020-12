Ρούχα εμπνευσμένα από ακτιβιστές δημιουργεί η Άντζελα Ντέιβις

Η Άντζελα Ντέιβις πρόσθεσε στα αξιοσημείωτα επιτεύγματά της αυτό της σχεδιάστριας μόδας, καθώς θα λανσάρει μία νέα σειρά ενδυμάτων εμπνευσμένη από τους ακτιβιστές για τα πολιτικά δικαιώματα.

Η Αμερικανίδα πολιτική ακτιβίστρια, ακαδημαϊκός και συγγραφέας συνεργάστηκε με το brand με έδρα του Λος Άντζελες, Renowned LA για μία συλλογή επηρεασμένη από τους μαύρους πολιτικούς ηγέτες, καθώς και το Κόμμα των Μαύρων Πανθήρων και τον συνιδρυτή του, Χιούι Π. Νιούτον.

Στη συλλογή περιλαμβάνονται t-shirt and hoodie με τις μορφές των πολιτικών ηγετών, με συνθήματα και τη φράση «We not asking no more».

Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις θα διατεθούν στην Underground Grit, οργάνωση στην Καλιφόρνια που μάχεται για τη μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού συστήματος στις ΗΠΑ και την ομάδα Dream Defenders, που προωθεί την ασφάλεια και προστασία, την υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση, τις θέσεις εργασίας μακριά από τις φυλακές και τις απελάσεις.