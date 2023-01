Σακίρα-Πικέ: Μια «μάγισσα» στο μπαλκόνι της τραγουδίστριας κοιτάζει στο σπίτι των πρώην πεθερικών της

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια και ο Ζεράρ Πικέ ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους το περασμένο καλοκαίρι, έπειτα από 11 χρόνια σχέσης και δύο παιδιά. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων απέκτησαν σπίτι στην Ισπανία, το οποίο ανήκει στην τραγουδίστρια και είναι χτισμένο δίπλα σε εκείνο των πρώην πεθερικών της. Εδώ και αρκετές ημέρες λοιπόν έχει παρατηρηθεί στο μπαλκόνι της μία κούκλα με τη μορφή μάγισσας, η οποία κοιτάζει προς το σπίτι των γονιών του Πικέ.

??‍+??? Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law's house… pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB