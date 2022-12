Σάλος με δήλωση του Τζέρεμι Κλάρκσον για τη Μέγκαν Μαρκλ: «Θέλω να τη δω γυμνή να της πετούν περιττώματα»

Η παραπάνω δήλώσεις δημοσιεύτηκαν σε άρθρο της βρετανικής «The Sun» προκαλώντας κύμα αντιδράσεων και αρνητικής κριτικής.

Ο κωμικός Τζον Μπίσοπ έγραψε στο Twitter ότι τα σχόλια αποτελούν μια «κατάφωρη έκκληση για υποκίνηση ταπείνωσης και βίας σε μια γυναίκα».

I don't care who you are or who you work for you simply can not write things like this. It is a blatant appeal to incite humiliation and violence on a woman. Some have excused it as dark humour. There is mo joke here @JeremyClarkson and no excuse. https://t.co/ewU8bnykhj

Και η παρουσιάστρια Κάρολ Βόντερμαν εξέφρασε την αντίθεσή της και έγραψε στο Twitter: «Όχι, Τζέρεμι Κλάρκσον. Όχι σε κανένα επίπεδο, σε καμία περίσταση, δεν είναι εντάξει να γράφεις αυτά τα πράγματα για οποιαδήποτε γυναίκα και απόλυτο όχι για το “όλοι όσοι είναι στην ηλικία μου σκέφτονται το ίδιο”».

NO Jeremy Clarkson. Not on any level, in any circumstance, is it ok to write this stuff about any woman & absolutely NO to "everyone who's my age thinks the same"

No no no. We absolutely do NOT think the same.

Listen to the noise Jeremy. The crowds are chanting "shame on YOU" pic.twitter.com/OzCt9lHG16