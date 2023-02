Σάλος με την «σατανική» εμφάνιση του Σαμ Σμιθ στα Grammys: Τα κελιά, τα κέρατα και οι φωτιές

Νέο σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε ο Σαμ Σμιθ μετά την εμφάνισή του στην σκηνή των Grammys το βράδυ της Κυριακής όπου, παρέα με την Κιμ Πέτρας, τραγούδισαν το νέο τους single με τίτλο «Unholy».

Ντυμένος με μια κατακόκκινη στολή, φορώντας κερατάκια και τακούνια ο τραγουδιστής παρουσίασε ένα σόου το οποίο συγκέντρωσε αρνητικά σχόλια στα social media καθώς τόσο η στολή του όσο και το όλο σκηνικό με τις φωτιές και τα κελιά παρέπεμπαν στον διάβολο και την Κόλαση.

'Literally a tribute to Satan': Viewers slam Sam Smith over 'demonic' Grammys performance https://t.co/wmOKOERxIn — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 6, 2023

«Ξέρω ότι όλοι εμείς χρησιμοποιούμε πολύ συχνά την έκφραση "σατανικός" για να ορίσουμε κάτι, αλλά πιστεύω ότι αυτή η παράσταση του Σαμ Σμιθ κυριολεκτικά αποτελεί φόρο τιμής στον Σατανά», έγραψε κάποιος, με έναν άλλο να συμπληρώνει: «Δεν χρειάζεται να είσαι πολύ θρησκευόμενος για να σε ενοχλεί αυτή η λατρεία του Σαμ Σμιθ στον διάβολο. Το σκηνικό είναι βγαλμένο κατευθείαν από την Κόλαση».

Υπενθυμίζεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο τραγουδιστής προκαλεί αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μόλις λίγες ημέρες πριν την χθεσινή του εμφάνιση, σάλο είχε δημιουργήσει και η κυκλοφορία του βίντεο κλιπ του νέου του τραγουδιού με τίτλο «I'm Not Here To Make Friends».

Το μουσικό βίντεο για το νέο single περιέχει αρκετές σεξουαλικές σκηνές, με αρκετούς χρήστες να το χαρακτηρίζουν ακατάλληλο και να ζητούν να τεθούν περιορισμοί ηλικιακών ορίων στο YouTube.