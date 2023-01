Σάλος με το νέο βίντεο κλιπ του Σαμ Σμιθ: «Υπερσεξουαλικό, ακατάλληλο και τερατώδες»

Αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε η κυκλοφορία του νέου βίντεο κλιπ του τραγουδιού «I'm Not Here To Make Friends» από τον Σαμ Σμιθ.

Το μουσικό βίντεο για το νέο single του βραβευμένου με Grammy καλλιτέχνη περιέχει αρκετές σεξουαλικές σκηνές, με αρκετούς χρήστες να το χαρακτηρίζουν ακατάλληλο και να ζητούν να τεθούν περιορισμοί ηλικιακών ορίων στο YouTube.

Στο βίντεο ο non-binary τραγουδιστής είναι ντυμένος με προκλητικά ρούχα ενώ σε ανάλογο στυλ εμφανίζονται και οι χορευτές που τον πλαισιώνουν, άνδρες και γυναίκες.

Δείτε το βίντεο:

Ο Βρετανός influencer Όλι Λόντον, υποστήριξε ότι το βίντεο είναι «εξευτελιστικό».

«Το YouTube δεν έχει ηλικιακούς περιορισμούς στο εξευτελιστικό, σεξουαλικοποιημένο νέο μουσικό βίντεο του Sam Smith. Ακόμα και 5χρονα μπορούν να το αναζητήσουν και να το παρακολουθήσουν χωρίς περιορισμούς περιεχομένου», έγραψε ο London σε ένα tweet, προσθέτοντας: «Sam Smith, αυτό δεν είναι τέχνη. Αυτό δεν είναι μοντέρνο. Αυτό είναι τερατώδες».

Sam Smiths New Video should be banned from Music Channels & YouTube! Kids should not be able to watch such a sickening display of debauchery ,glorifying sexual fetish including ‘urinating in someone’s mouth’ I thought Madonna was desperate, but Sam Smith takes the crown! pic.twitter.com/QmNAgx0qS5 — Oli London (@OliLondonTV) January 29, 2023

«Αισθάνομαι ότι θα έπρεπε να μου είχε δοθεί κάποια προειδοποίηση για αυτό το βίντεο πριν το δω. Τώρα που το είδα, δεν μπορώ να το ξεχάσω και αυτό είναι λυπηρό», σχολίασε ένας χρήστης στο twitter.

I feel like I should have been given some kind of warning about this video before being exposed to it. Now that I have seen it, it can't be unseen and that is unfortunate. — Stewart Schreiber (@Stew_Schreiber) January 30, 2023

«Μπράβο που έφτιαξες ένα βίντεο που εγγυημένα θα με εμποδίσει από το να αγοράσω αυτό το κομμάτι», έγραψε ένας άλλος.

Well done on making a video guaranteed to stop me buying this track — Graham Perry (@GrahamP82387717) January 30, 2023

«Για ένα άτομο που έχει μια τόσο όμορφη, γεμάτη ψυχή φωνή, αυτό το βίντεο κλιπ αποτελεί ντροπή για το ταλέντο σου. Ελπίζω να επιστρέψεις στη μουσική», έγραψε ένας άλλος.

For a person that has such a beautiful soulful voice, this video clip is disgrace to your talent. I hope you go back to music , and stay away from youtube porn. — its all just a Twisted Dream (•.•) (@KezzaBert) January 28, 2023

Η Ντομινίκ Σάμουελς δημοσιογράφος του BBC σχολίασε στο Twitter: «Ο Σαμ Σμιθ είναι το τέλειο παράδειγμα του τι κάνει η εκφυλισμένη κουλτούρα του Χόλιγουντ στους ανθρώπους. Κάνει τις διασημότητες χυδαίες, υπερσεξουαλικές και παθιασμένες με το να φορούν τη σεξουαλικότητά τους σαν κοστούμι και να τη σπρώχνουν στα μούτρα όλων. Και για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, τα παιδιά θαυμάζουν αυτόν τον άνθρωπο».