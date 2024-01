Σάνεν Ντόχερτι: «Πρέπει να ζήσω άλλα τρία με πέντε χρόνια»

Στη μάχη που δίνει με τον καρκίνο αναφέρθηκε η δημοφιλής ηθοποιός του «Beverly Hills, 90210», Σάνεν Ντόχερτι (Shannen Doherty), στο πρώτο επεισόδιο της χρονιάς του podcast της «Let’s Be Clear», με τίτλο «The Doctor will see you now». Καλεσμένος ήταν ο ογκολόγος της Δρ Λόρενς Πίρο (Dr. Lawrence Piro), με τον οποίον συζήτησαν για την εξέλιξη των θεραπειών του καρκίνου τα τελευταία χρόνια.