Η Sarah Jessica Parker προτιμά να ζει τις στιγμές της παρά να τις απαθανατίζει.

Σε απόσπασμα από τη συνέντευξή της στο The Howard Stern Show, που δημοσιεύτηκε στο YouTube, η σταρ του Sex and the City εξήγησε γιατί διστάζει να ικανοποιεί αιτήματα θαυμαστών για selfies. Η 60χρονη ηθοποιός περιέγραψε ένα πρόσφατο περιστατικό, όταν κάποια θαυμάστρια την πλησίασε στο αεροδρόμιο ζητώντας φωτογραφία.

