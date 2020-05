«Saved My Life», καινούργιο τραγούδι από τη Sia

Το καινούργιο τραγούδι της, με τίτλο «Saved My Life», παρουσίασε η Sia. To έγραψε μαζί με την Dua Lipa και τον μουσικό παραγωγό Greg Kurstin.

Το σιγκλ έφτασε λίγες ώρες μετά την ερμηνεία του «Saved My Life» στη διάρκεια του livestream της εκδήλωσης για συγκέντρωση χρηματικών ποσών «COVID Is No Joke» της διεθνούς μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Americares (φροντίζει για άτομα που οι ζωές τους πλήττονται από φτώχεια, καταστροφές ή κρίσεις). Στο livestream, η Sia, πίσω από ένα φωτιστικό, έπαιξε το τραγούδι με συνοδεία μόνο πλήκτρων.