Σε διασκευή καραντίνας το «Under Pressure» των Queen - Bowie

Ο Μπρέντον Γιούρι (Brendon Urie) των Panic! At the Disco και το συγκρότημα The Roots παρουσίασαν το βράδυ της Τρίτης στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» σε εκδοχή κοινωνικής απομόνωσης, το «Under Pressure» την κλασσική επιτυχία του 1981 των Queen και του Ντέιβιντ Μπόουι.