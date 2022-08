Η Selena Gomez λατρεύει τη μικρή αδερφή της. Η star του The Only Murders in the Building μοιράστηκε ένα κλιπ στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται η ίδια και η αδερφή της Gracie Elliot Teefey να παρευρίσκονται στην περιοδεία της Olivia Rodrigo Sour.