Σε όλους έχει συμβεί αυτό που έπαθε πρόσφατα και στη Selena Gomez. Ενώ δηλαδή προσπαθούσε να αφοσιωθεί σε μια συγκεκριμένη εργασία, ένα μήνυμα της απέσπασε την προσοχή. Συγκεκριμένα, το έπαθε κατά τη διάρκεια του τελευταίου επεισοδίου του «Selena + Chef: Home for the Holidays» που φιλοξενεί το κανάλι “Food Network”.