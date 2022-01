Σελίν Ντιόν: Ακυρώνει μέρος της περιοδείας της για λόγους υγείας

Η τραγουδίστρια, της οποίας παραστάσεις χρειάστηκε να αναβληθούν λόγω της πανδημίας, είχε ήδη ακυρώσει προγραμματισμένες συναυλίες στο Λας Βέγκας μεταξύ Νοεμβρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2022. Η Ντιόν επρόκειτο να ξαναρχίσει την περιοδεία της στις 9 Μαρτίου στο Ντένβερ και να δώσει συναυλίες σε σχεδόν 15 αμερικανικές και καναδικές πόλεις έως τις 22 Απριλίου.

Και οι συναυλίες αυτές ακυρώνονται πλέον καθώς η αποκατάσταση της υγείας της τραγουδίστριας, που πάσχει από σοβαρούς και επίμονους μυϊκούς σπασμούς" οι οποίοι την εμποδίζουν να τραγουδήσει στη σκηνή, "παίρνει περισσότερο χρόνο απ΄ότι ήλπιζε", αναφέρει η διοργάνωσή της σε ανακοίνωση.

Η Σελίν Ντιόν είχε δώσει τις 52 πρώτες συναυλίες της περιοδείας πριν από την αρχή της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020.

Οι συναυλίες του ευρωπαϊκού μέρους της περιοδείας Courage παραμένουν προγραμματισμένες ως έχουν. Αναμένεται να αρχίσουν στις 25 Μαΐου στο Μπέρμιγχαμ, στη Βρετανία.

"Θα είμαι τόσο ευτυχισμένη όταν θα ξαναβρώ την υγεία μου, η πανδημία θα είναι πίσω μας και θα ανεβώ ξανά στη σκηνή", υπογράμμισε η Καναδή ντίβα.

I was really hoping that I’d be good to go by now, but I suppose I just have to be more patient and follow the regimen that my doctors are prescribing. /J’espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente. - Céline xx... pic.twitter.com/zNnDMBo1JR